José Sarney — ex-presidente da República, escritor e imortal da Academia Brasileira de Letras

Dezembro vem chegando. É o mês da alegria do Natal, de Deus conosco! Este é o simbolismo: Deus mandou o Seu Filho para que aqui não estivéssemos em profunda solidão, mergulhados, sem alento, nas provações do viver: com Ele, nunca mais ficamos sós.

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Deus escolheu Seu Filho para viver, e a cada um de nós também concedeu essa graça e esse mesmo mistério da existência.

O Natal é o mistério nos olhos benditos desse Menino recém-nascido, que, não podendo falar, olha com amor para todos os homens e nos ensina um código moral que traz aquilo que desejou a cada um de nós: "a paz esteja convosco."

Quantos Natais felizes, quantas lembranças boas!

Em um Natal com Odylo Costa, filho, meu irmão de alma, poesia, viola e coração, em sua casa com a santa Nazaré (sua mulher) e alguns intelectuais, conheci Antonio Alçada Batista, grande escritor português. Quando foi isso? Décadas! Olhe o tempo, passando…

Tempos depois, Alçada Batista me propôs um tema numa conversa: "Sarney, vamos falar sobre o mistério do Menino Jesus, esse Deus que se fez homem e depois nos deu um mistério maior, o da Sua crucificação?

Eu lhe respondi com o sermão de Vieira sobre o Natal: "Transeamus usque Betlhehem et videmus hoc Verbum" ("Vamos a Belém ver a palavra).

Nós dois, católicos, insistindo que todas as perguntas teriam uma resposta. Após palavras e horas, só conseguimos chegar à humilde conclusão de que o Natal é um mistério e, como tal, está fora da razão humana. Pertence ao domínio da fé, da crença, da aceitação, é assim que nos foi ensinado por Maria e José.

Recordo do meu Feliz Natal em São Bento, da Missa do Galo: eu menino, 4 anos, recebi um dos mais belos presentes de Papai Noel: um tambor de lata, pintado de vermelho, que minha mãe mandara fazer pelo funileiro do lugar.

Esse brinquedo, tão simples, mas tão marcante para a minha alma, tem me acompanhado por toda a vida. Seus sons ainda retumbam dentro de mim e me fazem reouvir a alegria dos sons dos Natais; tanto aqueles de outrora quanto os de hoje, ao lado da família que construí: minha mulher, meus filhos, netos, bisnetos, noras, genros, irmãos. Sempre o evoco na memória, principalmente quando me lembro das cadeiras que foram ficando vazias enquanto eu crescia: que saudade dos meus pais, avós, tios, e de tantos que, ao longo dos anos, me vêm no som mágico de um tambor, que marcou a minha alma e nela se enraizou para sempre.

O Natal é o instante da oração, de ficar assim, nostálgico, lembrando de parentes, idos ou não, amigos, brinquedos da infância, e sonhando com o bom coração dos que prometem chegar — e chegam… É mágico! E nenhum momento é mais propício para orar do que este, em gratidão pela vida!

Nesta festa da alegria, penso em quantos encontros haverá nas casas dispersas pelo mundo e nas famílias em que um ou outro familiar, neste momento, não pode estar. E logo um alento me vem à alma: Natal é a hora do reencontro, seja no toque da carne, seja no afago saudoso da memória.

Com a presença de Jesus Cristo, com essa reconfortante certeza de que de fato nunca estamos sozinhos, pois Deus é conosco e nos acompanha nas alegrias e nas tristezas, o viver se torna mais leve para suportar as injustiças a que assistimos ao longo da vida: aquelas que não temos como evitar.

Mas pensemos no Natal! Aceitemos as alegrias e as tristezas, as flores abertas de cores belas e também as murchas das tristezas como ensinamentos de Deus, como dizia Cecília Meireles num de seus poemas, no "Ofício de ter alma!"

De tudo que Cristo nos ensinou, uma lição parece conter todas as outras: para termos a paz interior, precisamos estar em paz conosco. Então, Ele pregava: "A paz esteja contigo". Não a ausência da guerra, mas a paz que vem de dentro, por não estarmos dilacerados por ressentimentos e ódios, pois são esses sentimentos que fazem os homens, imbuído deles, provocarem as guerras e as desolações que nos assolam.

O caminho que nos leva à paz de nossa alma profunda parece até simples: "Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos; perdoai os vossos inimigos, oferecei a outra face àqueles que vos ofenderem".

Eis os princípios fundamentais da paz interior.

São desses sentimentos que nascem as águas sagradas do cristianismo. Os pastores foram a Belém: "Transeamus usque ad Bethlehem, videamus hoc Verbum quod factum est." (Passemos por Belém para ver o Verbo que foi feito). Foram ver a palavra encarnada. Pergunta Vieira, no seu Sermão da Epifania: "Como era possível ver a palavra se um recém-nascido não pode falar? E ele mesmo responde: "Deus não fala pela boca, mas com os olhos."

Nos olhos daquele Sagrado Menino estava a mensagem que atravessaria milhares de anos e, certamente, alcançará toda a eternidade: o amor é o que torna o mistério da vida possível.

Pois, então, meus queridos leitores, neste momento em que nossos corações já começam a ouvir os sinos do Natal, juntemos as mãos para, em comunhão, festejar, como irmãos, filhos de Deus, a solidariedade e a paz na Terra.

Louvado seja Deus! Louvado seja o Natal!



