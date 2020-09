Damares diz que irá à Justiça contra jornal e Debora Diniz após reportagem

TM Thays Martins

A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves afirmou que são falsas as acusações de que ela teria agido para tentar impedir que a menina de 10 anos que engravidou após ser estuprada pelo tio fizesse um aborto legal. A suposta tentativa de interferência foi revelada pelo jornal Folha de S. Paulo, no domingo (20/9). A ministra disse que entrará com um pedido de resposta. "Novamente, a Folha de SP publica mentiras sobre a minha atuação e o trabalho de nossos técnicos. Entraremos imediatamente com pedido de resposta. Mais uma vez, faremos o departamento jurídico do jornal trabalhar", afirmou.



No Twitter, a ministra disse que a atuação do Ministério da Mulher, da família e dos Direitos Humanos "ocorreu para fortalecer a rede de proteção à criança em São Mateus".





Novamente a Folha de SP publica mentiras sobre a minha atuação e o trabalho de nossos técnicos. Entraremos imediatamente com pedido de resposta. Mais uma vez faremos o departamento jurídico do jornal trabalhar. — Damares Alves (@DamaresAlves) September 21, 2020





A ministra também afirmou que irá processar a pesquisadora Debora Diniz, que compartilhou no Twitter uma explicação de como Damares teria atuado para tentar impedir que a menina abortasse de forma legal. "1. Matéria desse jornal não é prova de absolutamente nada. 2. Equipe do Ministério vai a várias cidades para realizar o mesmo trabalho, em muitos o abusado é um menino. 3. A Sra. faz acusações sem provas e terá que responder a isso na Justiça, dona Debora", afirmou a ministra.

1. Matéria desse jornal não é prova de absolutamente nada. 2. Equipe do Ministério vai a várias cidades para realizar o mesmo trabalho, em muitos o abusado é um menino. 3. A Sra. faz acusações sem provas e terá que responder a isso na Justiça, dona Débora. https://t.co/u79q7KofBS — Damares Alves (@DamaresAlves) September 21, 2020

Também pelo Twitter, a pesquisadora respondeu: "Bem, aqui estou presente para esperar suas explicações, ministra".



Ministra Damares não se enfurece com matéria da @folha que descreve como sua equipe teria abusado do poder para impedir menina de abortar no Espírito Santo. Se enfurece com mensagem de dona Debora no Twitter. Bem, aqui estou presente para esperar suas explicações, Ministra. — Debora Diniz (@Debora_D_Diniz) September 21, 2020

A reportagem

De acordo com o jornal, a ministra agiu nos bastidores para tentar impedir que a menina capixaba prosseguisse com a gravidez. Segundo a reportagem, ela teria enviado representantes do Ministério à cidade de São Mateus (ES) para tentar retardar a interrupção da gravidez. Depois, a menina seria enviada a Jacareí (SP), onde teria a criança.

A reportagem ainda afirma que esses representantes que teriam vazado os dados da criança, o que é vedado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). No fim de agosto, a ministra negou, em um vídeo divulgado nas redes sociais, que o vazamento dos dados da menina tenha vindo do Ministério. Na mesma oportunidade, Damares falou que os técnicos que visitaram a cidade não tinham como intenção falar sobre a questão do aborto, e, sim, tratar da questão do abuso.

Em entrevista ao programa Conversa com Bial, da TV Globo, a ministra afirmou que a menina deveria ter feito uma cesárea. "Mais duas semanas poderia ter sido feita uma cirurgia cesárea nessa menina, tirar a criança, colocar numa incubadora, se sobreviver, sobreviveu. Se não, teve uma morte digna", afirmou.

Após a reportagem, o Psol informou que acionará o Ministério Público Federal (MPF) contra Damares Alves, além de convoca-la para se explicar no Congresso.