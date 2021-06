"Apaixonado", ironiza Doria sobre crítica de Bolsonaro a sua sunga

Td Talita de Souza

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (11/6) ao responder às críticas do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), sobre o traje de banho usado por ele no último domingo (6/6). Na ocasião, o político tucano foi alvo de críticas por tomar sol sem máscara em um hotel do Rio de Janeiro.

No Twitter, o governador publicou um post com um print de uma manchete que dizia que Bolsonaro o criticou em live na quinta-feira (10/6) ao afirmar que usava “sunguinha apertadinha”. Em resposta, Doria afirmou que o presidente tomou “duas doses de antirrábica” e passou de “raivoso para apaixonado”. Ainda disse que o chefe do Executivo Federal “dorme sonhando” com a calça apertada de Doria e “acorda pensando na sunga apertada”.

“É muito amor, Tonho da Lua deve estar morrendo de ciúmes”, acrescentou, ao se referir a Carlos Bolsonaro, filho do presidente e vereador do Rio de Janeiro. A forma com que o governador chama Carlos é em uma alusão ao personagem da novela Mulheres de Areia, da TV Globo.

Depois de ter tomado duas doses de antirrábica, @jairbolsonaro passa de raivoso para apaixonado. Ele dorme sonhando com minha calça apertada e acorda pensando na minha sunga apertada. É muito amor. Tonho da Lua deve estar morrendo de ciúmes.



pic.twitter.com/Wkx1jnTHJq — João Doria (@jdoriajr) June 11, 2021

Aliados nas eleições de 2018, a ex-dupla BolsoDoria tem se mantido cada vez mais distante. Após o início da pandemia, a rivalidade entre os dois políticos aumentou com as divergências sobre vacinas, uso de máscaras e distanciamento social. Ainda nesta semana, os governantes vivenciaram outra troca de farpas: após Doria afirmar que multará Bolsonaro se não usar máscara em viagem ao estado paulista, o presidente ironizou o comentário e indagou, a apoiadores, se Doria era "o doninho de SP".



Internautas repercutem resposta

Após a publicação, o post ganhou notória repercussão: até a última atualização desta reportagem eram cerca de 36 mil curtidas e 10 mil retuítes com comentários. Os usuários do Twitter se divertiram com a situação:

é triste quando um casal político se separa. Eu ainda lembro do bolsodória. tão iguais, por que tanta briga? rs — Jones Manoel - Youtube: Jones Manoel (@_makavelijones) June 11, 2021

De cueca apertada e vacinando.

Olha viu, se eu vacinar antes de setembro, te dou uma sunga apertada NOVA. Bora! — Jesus (@Cidahouse) June 11, 2021

Que deselegante, que baixaria



s sod — Dante (@dantegalileu) June 11, 2021

Bolsonaro é recalcado,o que Dória tem que ele não tem?Já está feio esse amor platônico por Dória, o Brasil todo já percebeu que algo adormecido em Bolsonaro se desperta quando ele vê o Dória. pic.twitter.com/JrsH14fx0M — Elizabeth Decottignies (@BethSonhos) June 11, 2021

KKK aiai se essa política não tivesse matando tanta gente, eu até deveria rir mais pic.twitter.com/56oRWWCv28 — victor (@Victorls) June 11, 2021