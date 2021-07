Wassef, advogado da família Bolsonaro, envia mensagem de ataque a jornalista

Td Talita de Souza

Frederick Wassef, advogado da família e do presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido), intimidou, no fim da tarde desta sexta-feira (9/7), a jornalista que revelou conexões de Bolsonaro com um esquema de entrega de salários de ex-funcionários enquanto o chefe do Executivo ainda era deputado, crime conhecido como “rachadinha”. Em conversa por um aplicativo de mensagens, Wassef disse que, caso Juliana Dal Piva, do UOL, fizesse o trabalho dela na China, “desapareceria e não iriam nem encontrar o corpo”.

A frase foi dita após o advogado chamar a jornalista de “comunista gaúcha guerreira” e que deveria “experimentar primeiro na sua pele o que é a esquerda para depois lutar para atingir o presidente e trazer o comunismo para o meu amado Brasil”. Na mensagem, longa e com tom exaltado, o advogado também questionou o motivo de a jornalista “tentar destruir o presidente do Brasil, sua família e seu advogado” e a chama de “inimiga da pátria”.

Wassef ainda acusa Juliana de produzir “matérias direcionadas e distorcidas da verdade para induzir em erro o público” e insinua que a colunista é paga pela “esquerda”. Por fim, o advogado questiona: “você está feliz e realizada por atacar e tentar destruir o presidente?”.

A jornalista relaciona o ataque à divulgação do último episódio da série de reportagens em podcast feita por ela e que revela o esquema da rachadinha de Bolsonaro. Sobre o ocorrido, Juliana ressalta que “apenas fez o seu trabalho jornalístico de investigação e de interesse público” e que tomará as “medidas cabíveis” com relação à mensagem enviada.

“Mensagens como essa não me intimidam. As consequências disso serão encaradas no foro competente. Aos amigos, aviso que estou bem. Muito bem cuidada pela família e por uma série de pessoas queridas que estão me apoiando nesse momento”, escreveu no perfil do Twitter.

Confusão na CPI



Há algumas semanas, em 26 de junho, ele foi até o Senado Federal, sem máscara, tirar satisfação com senadores que haviam “citado” o nome do advogado em falas na Comissão parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19. Exaltado, chamou o vice-presidente da CPI para um encontro. “Meu nome foi trazido várias vezes à baila no dia de hoje, e de forma seguida. Senador Randolfe Rodrigues, estou te convidando. Saia da sala e venha aqui agora", afirmou.

Wassef ficou conhecido após o Ministério Público de São Paulo divulgar que a prisão de Fabrício Queiroz, então procurado por ser um dos envolvidos no caso da rachadinha do gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), foi feita na casa do advogado. Para o órgão, ele escondia intencionalmente o ex-assessor para proteger o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ).

Confira a mensagem na íntegra, com os erros de português e frisos do advogado, disponibilizada pela jornalista:

"Queria te entrevistar. Voce e socialista ?? Comunista ???? Soldada da esquerda brava ??? E daquelas comunistas gauchas guerreira ??? Voce acredita mesmo que este sistema politico e bom para a sociedade e as pessoas ???? Por que voce nao vai realizar seu sonho comunista em Cuba, Venezuela , Argentina ou Coreia do Norte ??? Por que nao se muda para a grande China comunista e va tentar exercer sua profissao por la ???? Faca la o que voce faz aqui no seu trabalho, para ver o que o maravilhoso sistema politico que voce tanto ama faria com voce . La na China voce desapareceria e nao iriam nem encontrar o seu corpo. O mesmo ocorre na Venezuela , Cuba e outros paraisos comunistas. Entao pergunto a voce, por que faz o que faz com quem tenta livrar o Brasil da maldita esquerda ??? Voce teve este mesmo empenho e obsessao com aqueles da esquerda que desviaram BILHOES DE DOLARES atravez de mil esquemas fraudulentos ??? A parte de seu amor pelo comunismo, voce vai continuar atendendo os pedidos de sua parceira/chefa para me atacar sem parar . Ela te paga ??? Ou e so muito amor por ela ??? Voces estao namorando ???? Se eu financiar todos os custos de viagem para Caracas na Venezuela , voce iria para la fazer umas materias sobre o que esta acontecendo la ??? Se eu te comprar um belo imovel por la, voce moraria la para realizar seu sonho comunista ???? Por que nao experimenta primeiro na sua pele o que e a esquerda, para depois lutar tanto para atingir o Presidente de seu Pais e trazer o comunismo para o meu amado Brasil. Voce e inimiga da patria e do Brasil. Voce sabia que apos o fim da 2 guerra mundial o mundo foi dividido em 2 blocos??? Esquerda e direita ?? Capitalismo e Comunismo ??? Luz e trevas ???? Voce sabia que a maldita esquerda falhou em metade do planeta terra ??? Em todos oa paises e culturas em que se instalou ???. E que ao contrario do comunismo, o capitalismo deu certo em todos os paises e siatemas ??? Entao por que voce luta fanaticamente com suas materias direcionadas e distorcidas da verdade para induzir em erro o publico ??? A esquerda te paga ??? Voce esta feliz e realizada por atacar e tentar destruir o Presidente do Brasil, sua familia e seu advogado ?????"





