Em quadro estável, Bolsonaro anda por hospital para melhorar funcionamento de intestino

IS Ingrid Soares RN Ronayre Nunes

Bolsonaro deve continuar os despachos no próprio hospital - (crédito: Reprodução / Planalto)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) segue internado no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, mas já aparenta visível melhora. Nesta sexta-feira (16/7), o mandatário compartilhou uma foto onde aparece em chamada de vídeo com o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Além disso, Bolsonaro também já circula pelos corredores do local.



Segundo o Correio adiantou, com a possibilidade de cirurgia afastada pela equipe médica, Bolsonaro deve continuar os despachos no próprio hospital.

A caminhada realizada no local tem como objetivo fazer com que o intestino volte a funcionar normalmente. A dieta do presidente ainda é pastosa, mas a expectativa é de que em breve retome alimentação normal.

Nas imagens às quais tivemos acesso, Bolsonaro caminha pelo hospital acompanhado pelo assessor especial, Max Guilherme, do Batalhão de Operações Especiais do RJ.















Bolsonaro ainda não tem previsão de alta. Segundo nota divulgada pelo hospital nesta sexta, o presidente "passa bem e permanece evoluindo satisfatoriamente, com a conduta médica inalterada".