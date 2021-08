Bolsonaro: 'Sempre fui do Centrão, tenho me dado muito bem com eles'

NG Nathalia Galvani*/Estado de Minas

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) defendeu novamente sua aliança com o bloco de partidos conhecido como Centrão nesta segunda-feira (2/8). O chefe do Executivo voltou a declarar que ‘sempre foi centrão’ e que tem ‘se dado bem’ com os políticos do grupo.

“É fácil, de forma pejorativa, acusar o Centrão. Outra, eu sempre fui do Centrão. Eu sempre fui do PP. Raramente eu estive fora de um partido que estava fora dessa sigla. Agora, não podemos simples achar, 'ah, o Centrão está fora simplesmente do destino do Brasil'. É o que eu tenho para governar. E tenho me dado muito bem com essas pessoas”, disse Bolsonaro em entrevista à rádio ABC de Novo Hamburgo.

Antes da reforma ministerial, com a nomeação do senador Ciro Nogueira (PP-PI) para a Casa Civil, o atual presidente da República foi um grande crítico do bloco. Em 2018, durante campanha eleitoral, ele afirmou que nunca se misturaria com o “centrão”. Bolsonaro também costumava dizer que o erro dos governos petistas era ter entregado ministérios para o centro.

No entanto, em meio a novas articulações políticas, o chefe do Executivo muda de discurso. “Pessoal fala "Centrão"...Olha, senta na minha cadeira aqui e governe sem o voto de mais da metade dos parlamentares que são aí (do) dito Centrão. Vem aqui e governe sem eles. Aprove PEC, aprove projetos de lei”, afirmou.