Lula posta foto de mergulho para comemorar ouro olímpico de Ana Marcela Cunha

Brincadeira foi feita nas redes sociais do ex-presidente por equipe que administra o perfil de Lula - (crédito: Ricardo Stuckert/Twitter/Reprodução)

O perfil oficial do ex-presidente Lula, no Twitter, fez uma homenagem inusitada à nadadora Ana Marcela Cunha, na manhã desta quarta-feira (4/8). A equipe que gerencia a conta postou uma foto do político mergulhando na água com a legenda “Eu ouvi ouro na maratona aquática?! É mais uma do Brasil!” em referência à vitória de Ana Marcela, que foi ao primeiro lugar no pódio em Tóquio.



Eu ouvi ouro na maratona aquática?! É mais uma do Brasil!???????????? #equipeLula



???? Ricardo Stuckert pic.twitter.com/bt6aYedjLz — Lula (@LulaOficial) August 3, 2021

A atleta, de 29 anos, era a única nadadora na disputa que esteve presente quando a maratona aquática se tornou esporte olímpico em 2008. Na época, Ana Marcela tinha apenas 16 anos. Depois de não conseguir a classificação para os jogos de Londres em 2012, e de terminar na décima posição na Rio 2016, a baiana esteve à frente das adversárias durante quase todo o tempo da prova. À 1h59min30s08 de competição, ela se consagrou campeã olímpica.

No Brasil, a vitória gerou grande comoção. Além do ex-presidente, outros políticos como o senador Randolfe Rodrigues (Rede/AP) e os governadores Rui Costa, da Bahia, e João Dória, de São Paulo, foram às redes para parabenizar a atleta.

ANA MARCELA É O NOME DELA! Mais um OURO para o Brasil!



A primeira campeã olímpica em Maratona Aquática do nosso país. É ouro! É ouro! É ouro!???? #Timebrasil pic.twitter.com/NgRZuBf2I0 — Randolfe Rodrigues ???????? (@randolfeap) August 3, 2021





Ana Marcela Cunha nadou 10 km e é OURO nas Olimpíadas de Tóquio! Baiana de Salvador, praticamente nadou a distância daqui a Itaparica!! Quanto ao resto de nós, como não somos campeões olímpicos de maratona aquática, vamos fazer a ponte... ???? pic.twitter.com/6MMALfoQqs — Rui Costa (@costa_rui) August 4, 2021

Parabéns Ana Marcela! Muito fôlego e braçadas de ouro que orgulham o Brasil! ???????????????????????? — João Doria (@jdoriajr) August 4, 2021

Além, é claro, da família da nadadora que celebrou a conquista aqui no Brasil. O entusiasmo foi tanto que rendeu até uma visita da polícia à casa de Maria Clara Fontoura, namorada da campeã olímpica.