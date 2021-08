Quarto ouro e adeus sem pódio, veja o dia do Brasil nas Olimpíadas

JM Júlia Mano*

Nas águas da capital japonesa, Ana Marcela Cunha fez história e conquistou a medalha olímpica que lhe faltava. A Seleção feminina de vôlei supera as russas, histórica rival, e carimba o passaporte às semifinais. Enquanto atletas brasileiros de outras modalidades deram adeus às Olimpíadas de Tóquio-2020 sem subir ao pódio.

» Maratona Aquática



Ana Marcela Cunha se consagrou campeã olímpica nas águas da Marina de Odaiba no fim da terça-feira (3). A baiana chegou em Tóquio-2020 com diversas medalhas de competições mundiais, mas ainda não tinha pendurado nenhuma de Jogos Olímpicos no pescoço.

» Skate Park

Dora Varella, Yndiara Asp foram à final. Mas apresentações não tão convincentes comparado ao das adversárias, na avaliação dos juízes, somado a erros fizeram as brasileiras ficarem em sétimo e oitavo lugar, respectivamente. Isadora Pacheco também entrou no bowl do Parque Ariake Urban Sports, mas ficou para trás na classificatória.



Quem ganhou?



» Atletismo

Três brasileiros entraram em cena na madrugada em duas categorias da modalidade. Felipe dos Santos fechou o primeiro dia do decatlo na 12ª posição, a disputa é uma combinação de dez provas do atletismo. O brasileiro completa o circuito na noite desta quarta-feira (4). Gabriel Constantino e Rafael Pereira não conseguiram avançar à final dos 100 m com barreiras ao terminarem as baterias em oitavo e sexto lugar, respectivamente.

» Vôlei de praia

A dupla Alison e Álvaro deixou Tóquio e, pela primeira vez, o Brasil não tem nenhuma equipe na competição desde a inserção da modalidade nos Jogos Olímpicos, em Atlanta-1996. Da Letônia, Edgar Tocs e Martins Plavins eliminaram os brasileiros por 2 sets a 0.



» Saltos Ornamentais

Ingrid Oliveira foi eliminada dos Jogos Olímpicos. A brasileira somou 261,20 pontos e terminou a primeira fase da competição na 24ª colocação. A atleta chegou a ficar entre as dez primeiras depois do terceiro salto. No entanto, após a quarta apresentação caiu para o 14º lugar. Com a quinta, a carioca ficou sem chances de ir às semifinais.

» Vela

Fernanda Oliveira e Ana Luiza Barbachan terminaram em último lugar na regata da medalha. Competindo na classe 470, as brasileiras tinham a chance de conquistar o bronze se terminassem a prova à frente da Polônia e Eslovênia. A dupla finalizou a participação nos Jogos Olímpicos na nona colocação geral.

» Hipismo

O brasileiro Yuri Mansur ficou na 20ª colocação na categoria saltos individuais. O paulista encarou um percurso mais exigente e cometeu duas faltas durante o trajeto. Agora, o cavaleiro se reúne ao time composto por Rodrigo Pessoa, Pedro Veniss e Marlon Zanotelli para a disputa por equipes.

» Vôlei

A Seleção feminina fechou o dia com vitória sobre o Comitê Olímpico Russo (ROC), que assumiu o nome em razão de punição após escândalo de doping do país. As comandadas por Zé Roberto travaram uma disputa eletrizante com uma das maiores rivais históricas da equipe. Por 3 sets a 1, o time verde-amarelo avançou às semifinais.



Confira o quadro de medalhas

