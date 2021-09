"O amor ao Brasil e à democracia nos une. Sem volta ao passado", diz Barroso

FS Fernanda Strickland

(crédito: TSE/Divulgação)

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, usou o Twitter para se pronunciar sobre o Dia da Independência, celebrado nesta terça-feira (7/9).

“Brasil, uma paixão. Brancos, negros e indígenas. Civis e militares. Liberais, conservadores e progressistas. Desde 1988, a vontade do povo: Collor, FHC, Lula, Dilma e Bolsonaro. Eleições livres, limpas e seguras. O amor ao Brasil e à democracia nos une. Sem volta ao passado”, escreveu o magistrado.

Barroso é um dos principais alvos das críticas do presidente Jair Bolsonaro e de simpatizantes do chefe do Executivo nas manifestações pelo Dia da Independência. O presidente do TSE é contra a adoção do voto impresso para urnas eletrônicas, proposta foi derrotada pelo plenário da Câmara recentemente.