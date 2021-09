Sem máscara, Braga Netto participa de manifestação e cumprimenta apoiadores

IS Ingrid Soares

(crédito: Ingrid Soares / DA Press)

O ministro da Defesa, Walter Braga Netto, participou nesta terça-feira (7/9) ao lado do presidente Jair Bolsonaro da manifestação a favor do governo ocorrida na Esplanada. Momentos antes, esteve na solenidade de hasteamento da bandeira no Alvorada, e, ao término, sobrevoou os atos ao lado do presidente. Usando uma camiseta com imagem de uma caveira com a ilustração de um pedaço da bandeira do Brasil, Braga Netto subiu com o presidente em um carro de som, acompanhado ainda da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, do vice-presidente Hamilton Mourão e de Onyx Lorenzoni, ministro do Trabalho e Previdência. Ele não discursou, mas assistiu o presidente reforçar ameaças e ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e a falar em tom ufanista em "dar a vida pela pátria".

Após o chefe do Executivo deixar o local, sem máscara, o ministro cumprimentou apoiadores bolsonaristas, conversou, abraçou e tirou selfies. Ao ser questionado pelo Correio a respeito das manifestações, Braga Netto se limitou a dizer que não comentaria o assunto: "Sem conversa".