Comentarista da CNN: 'Hoje é um dia de festa para o Brasil'

NG Nathalia Galvani*/Estado de Minas

Gisele participou do programa nesta terça porque o titular do quadro, Alexandre Garcia, está em recesso - (crédito: CNN/Youtube/Captura de Tela)

Uma declaração feita pela comentarista da CNN Brasil, Gisele Soares, nesta terça-feira (7/9), está gerando repercussão nas redes sociais. Durante programa ao vivo, a advogada disse que neste Dia da Independência do Brasil, em que ocorrem diversas manifestações favoráveis e contrárias ao governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), é de 'festa da liberdade'.

Inflamadas pelo chefe do Executivo, os atos tomam conta das ruas das principais capitais do país. Do lado pró-governo, manifestantes pedem a destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), voto impresso e até mesmo intervenção militar com Bolsonaro no poder.

Segundo a CNN, o quadro 'Liberdade de Opinião' teve hoje a participação excepcional de Gisele devido ao jornalista Alexandre Garcia, titular do programa, estar de recesso em razão do feriado.

"Hoje é dia de festa da liberdade. Tenho certeza que todos os brasileiros vão comemorar hoje essa conquista tão importante, desse direito que nós temos que cuidar, lutar e defender diariamente. As pautas das ruas hoje são variadas, mas todas elas em torno do direito principal: a liberdade de manifestação, da reunião pacífica, de clamar por outros direitos, de ser ouvido, de ter anseios atendidos, liberdade de opinião como já estamos fazendo aqui e agora. Sem dúvida também temos um ato político, já que vão para as ruas manifestantes contrários e favoráveis ao governo federal”, disse Gisele Soares.

“É preciso que haja nesses manifestantes esse espírito de festa e comemoração, e não de ataques, disputas e violência. Temos que mostrar ao mundo que sabemos nos manifestar e que defendemos o estado de direito. Não cabem hoje ideias de invasão ou ataques às instituições. Hoje é dia de celebrar a democracia e as instituições. E sem dúvida estão também as pautas de críticas e descontentamento, isso faz parte da liberdade de expressão, desde que feito de modo respeitoso e dentro da legalidade”, completou a advogada.