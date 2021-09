Presidente do PSDB convoca reunião para discutir impeachment de Bolsonaro

Inflação, desemprego, apagão de energia, desmatamento da Amazônia, pandemia… Esses deveriam ser os inimigos do PR do Brasil, e não outros brasileiros. Mas Bolsonaro se engana: nossas cores e nosso país não têm dono. Iremos defender os brasileiros e a democracia que ele ataca. — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) September 7, 2021

Após os atos de apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e as falas proferidas pelo mandatário do país durante as manifestações, o presidente do PSDB, Bruno Araújo, convocou uma reunião extraordinária para discutir, nesta quarta (8/9), a posição do partido sobre abertura de impeachment e outras medidas legais "diante das gravíssimas declarações" do presidente."O Presidente do PSDB, Bruno Araújo, convoca reunião Extraordinária da Executiva para esta quarta-feira, para diante das gravíssimas declarações do presidente da República no dia de hoje, discutir a posição do partido sobre abertura de Impeachment e eventuais medidas legais", informou o PSDB, na conta oficial no Twitter.Nesta terça-feira (7), em discurso para milhares de apoiadores, na Esplanada dos Ministérios, o presidente Jair Bolsonaro deu um ultimato ao Supremo Tribunal Federal (STF), afirmando que não aceitará que qualquer autoridade tome medidas ou assine sentenças em desacordo com a Constituição . Bolsonaro ainda afirmou que o Conselho da República se reunirá na quarta-feira (8).Nomes do partido como o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o governador de São Paulo, João Doria, se manifestaram em apoio a uma discussão de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. "Foi um erro colocar Bolsonaro no poder. Está cada vez mais claro que é um erro mantê-lo lá", disse Eduardo Leite pelas rede sociais.