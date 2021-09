CPI aprova convocação de presidente da ANS, Paulo Roberto Rebello

RF Raphael Felice

(crédito: Leopoldo Silva/Agência Senado)

O senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19, confirmou a aprovação da convocação do presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Paulo Roberto Rebello, à comissão.

A ANS entrou no radar da CPI após o depoimento de Bruna Morato na terça-feira (28/9). A advogada de 12 ex-médicos da Prevent Senior trouxe indícios de que a agência e o Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp) estariam facilitando os experimentos com medicamentos como hidroxicloroquina e ivermectina em pacientes com coronavírus pela operadora de saúde.

Além disso, no ano de 2020, quando a Prevent Senior já funcionava como irradiadora do indevido “tratamento precoce”, que não tem eficácia, a ANS elegia a operadora como uma das quatro “experiências bem-sucedidas no contexto da coordenação do cuidado e gestão de pacientes crônicos durante a pandemia da covid-19”.

Durante o depoimento, Bruna Morato afirmou que houve aproximação de diretores da Prevent com membros do gabinete paralelo, que supostamente teriam feito um “pacto” para que os estudos fossem feitos. A ideia, segundo ela, era forjar um cenário onde o vírus não era perigoso para que as pessoas fossem às ruas naturalmente. Isso atenderia os interesses do Ministério da Economia, explicou a advogada.