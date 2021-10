Lula em Brasília: "Questão ambiental não é só a da Amazônia"

CN Cristiane Noberto

(crédito: Ed Alves)

Na visita ao Complexo Integrado de Reciclagem do Distrito Federal (CIR/DF), na manhã desta quinta-feira (7/10), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a sociedade deve ter maior sensibilidade com a reciclagem, pois, de acordo com o político, a questão ambiental não se resume apenas a Amazônia.

“Não é apenas a questão da Amazônia que é questão ambiental. O meio ambiente é onde a gente mora, trabalha. Eu fui ali na esteira onde estavam passando o lixo e pensei: ‘não é possível as pessoas colocarem todos os lixos juntos’. Naquela esteira passa pedaço de linguiça, papel higiênico, absorvente. Será que a sociedade não tem sensibilidade?”, questionou.

Lula ainda apontou que, além de atores fundamentais para o meio ambiente, os catadores são trabalhadores que sustentam suas famílias com a reciclagem. “As pessoas não podem jogar qualquer lixo em qualquer lugar achando que vai ter um bobo catando [o lixo] depois. O que eu não quero para os meus filhos, eu não quero para pessoas pobres que vão catar o lixo. Se eu tenho o mínimo de cuidado com a higiene dos meus filhos, porque eu não vou me importar com quem está catando o lixo? Cuidar da questão ambiental é saber que tem alguém na ponta tratando o lixo e fazendo daquilo um ganha pão para sustentar suas casas”, disse.

Respeito aos catadores

Ainda durante o discurso, Lula fez um apelo para que a sociedade e governantes ajudem aos catadores e não os tratem como se fossem algo pernicioso ou ruim. “Não trate essa gente como se fosse objeto, trate como ser humano, com respeito. Eles estão fazendo pela cidade o que possivelmente você não está fazendo. Estão recolhendo o lixo que você, de forma irresponsável, não recolhe. Vamos humanizar, profissionalizar e melhorar a coleta de lixo nos estados e nas cidades. É preciso dar importância aos que andam nas ruas e carroças, e que estão gerando emprego catando lixo”, afirmou frente a dezenas de trabalhadores da reciclagem.