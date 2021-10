Eduardo Bolsonaro reproduz crítica de filho de Trump contra Alec Baldwin

IS Ingrid Soares

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) compartilhou um comentário do filho do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Jr., no qual ele ataca o ator americano Alec Baldwin pelo tiro acidental em um set de filmagens. O disparo matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins e feriu o diretor Joel Souza durante gravação do filme Rust, após Baldwin acionar uma arma de fogo cenográfica.



Por meio das redes sociais, o filho do presidente Jair Bolsonaro postou uma imagem do ator e traduziu a publicação que chama Baldwin de "babaca desarmamentista".

"Aquele olhar quando um babaca desarmamentista mata mais pessoas com uma arma do que toda sua coleção de armas de fogo jamais matou...".

O deputado ainda escreveu: "Ator Alec Baldwin matou uma mulher e deixou outro ferido com uma arma supostamente cenográfica. Talvez agora ele comece uma campanha contra armas cenográficas também".



O ator Alec Baldwin é um pacifista declarado e já satirizou o ex-presidente Trump no programa humorístico Saturday Night Live.

No dia 22, o astro de Hollywood disse que "seu coração está partido". O ator garantiu que está cooperando totalmente com a investigação policial.

"Não há palavras para expressar meu choque e tristeza em relação ao trágico acidente que tirou a vida de Halyna Hutchins, uma esposa, mãe e colega nossa profundamente admirada", escreveu no Twitter.

E acrescentou: "Meu coração está partido por seu marido, seu filho e por todos os que conheciam e amavam Halyna", completou.



Mesmo apoiadores do deputado caracterizaram a postagem como "desnecessária".

"Sou super contra o desarmamento da população mas acho que esse acidente em um cenário de filmagem foi trágico e não tem nada a ver com a questão! Triste fatalidade!", escreveu uma seguidora.

"O senhor faz afirmações nojentas, vergonhosas para quem tem alguma responsabilidade. Tenha decoro, controle-se, eleve o nível", postou outra.