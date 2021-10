Bolsonaro critica julgamento no TSE para cassar chapa: "Tem que arquivar"

IS Ingrid Soares

(crédito: Alan Santos/PR)

O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar nesta quarta-feira (27/10) o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) das duas ações que pedem a cassação da chapa formada por ele e o vice, Hamilton Mourão (PRTB), por participação em esquema de disparo em massa de fake news nas eleições de 2018.

O chefe do Executivo defendeu que as ações nem deveriam ter sido julgadas, mas arquivadas. "Olha os problemas que eu enfrento, olha o julgamento no TSE de ontem. A que ponto chegou o TSE? Tem certas coisas que nem tem que colocar em pauta, tem que arquivar. Estão atrás de mim ainda achando que eu cometi fake news durante a campanha, queriam cassar a chapa", afirmou em entrevista ao Jornal da Manhã, da TV Jovem Pan News.

"Que fake news contra o PT? Fake news contra o PT é dizer que é um partido de gente honesta, aí seria fake news. Que eles são contra o aborto, aí seria fake news; que eles defendem a família tradicional, daí seria fake news; que eles não são corruptos, aí seria fake news", ironizou.

Na terça-feira (26), foram três votos contra a cassação da chapa. O julgamento deverá ser retomado nesta quinta-feira (28). O ministro Luís Felipe Salomão, do TSE, avaliou que não se evidenciou ilegalidade pelo uso de disparos em massa de mensagens durante a campanha de Bolsonaro para atacar adversários no pleito, como alegava a chapa perdedora.

As chances reais de a chapa ser cassada, pelos motivos alegados nas ações, são remotas — a prática de disparos em massa de propaganda eleitoral nas redes sociais era proibida. O processo indica que houve abuso de poder econômico por parte da campanha de Bolsonaro e Mourão no financiamento das mensagens.

Ainda ontem, o presidente criticou o julgamento e, em referência ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, alfinetou que estaria mentindo caso tivesse dito que o petista defende a família e se posiciona contrário ao aborto e a liberação das drogas. Bolsonaro emendou que algumas autoridades, quando chegam ao poder, parecem "ter o rei na barriga".