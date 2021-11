PF abre inquérito para apurar ameaças a diretores da Anvisa por vacina

LP Luana Patriolino

A Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar as ameaças recebidas por diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). As intimidações começaram quando teve início a discussão sobre vacinação contra a covid-19 para crianças menores de 12 anos com o imunizante da Pfizer.

Desde a semana passada, diretores relataram duas ameaças após informarem que pediram autorização à Anvisa para o uso da vacina contra o novo coronavírus em crianças com idades entre 5 e 11 anos. Até o momento, há relatos de que cinco integrantes da diretoria do órgão foram ameaçados por e-mail.



A Anvisa alertou as presidências da República, do Senado, da Câmara e do Supremo Tribunal Federal (STF), além da Procuradoria-Geral da República (PGR), ministérios da Justiça, da Saúde, Casa Civil, Polícia Federal e Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.

O caso será investigado pela Superintendência Regional da PF no Distrito Federal.