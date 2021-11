Após ser afagado por Bolsonaro, Romeu Zema se encontra com Moro

CN Cristiane Noberto

(crédito: Fonte: reprodução)

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), teve um encontro com o ex-juiz e presidenciável Sergio Moro, nesta quarta-feira (24/11). O chefe do Executivo mineiro esteve na comitiva do presidente Jair Bolsonaro no Golfo Pérsico na semana passada.

“Estive com o Governador @RomeuZema e conversamos sobre a importância de Minas Gerais no projeto Brasil”, escreveu Moro no Twitter.

Estive com o Governador @RomeuZema e conversamos sobre a importância de Minas Gerais no projeto Brasil. pic.twitter.com/JMA1itJY5t — Sergio Moro (@SF_Moro) November 24, 2021

Afagado por Bolsonaro

Zema foi um dos presentes na comitiva de Bolsonaro no Golfo Pérsico. Durante a viagem, que durou uma semana, o presidente afagou duas vezes o mineiro. Em encontro com empresários, Bolsonaro disse: “Eu quero primeiro saudar uma pessoa fantástica que está entre nós. O Brasil tem 27 governadores, um se faz presente, de um dos estados mais pujantes do nosso Brasil. Queria saudar o prezado governador Romeu Zema, de Minas Gerais”.