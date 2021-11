Bolsonaro diz que participa de debates em 2022, mas não responde sobre família

IS Ingrid Soares

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que pretende participar dos debates eleitorais de 2022, desde que não seja questionado a respeito de familiares e amigos. O chefe do Executivo alegou que esse tipo de pergunta “não vai levar a lugar nenhum”. A declaração ocorreu durante entrevista ao Agora com Lacombe, da RedeTV!, na noite de quinta-feira (25/11).

“É para falar do meu mandato. Até a minha vida particular, fique à vontade. Mas que não entrem em coisas de família, de amigos, porque vai ser algo que não vai levar a lugar nenhum”, apontou.

Com a restrição, Bolsonaro evitar questionamentos sobre as investigações que envolvem seus filhos e amigos da família. O senador Flávio Bolsonaro (Patriota) e o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) são suspeitos de esquema de "rachadinha", mas negam as acusações.



"Eu pretendo participar de debates. Não pude da última porque estava convalescendo ainda (por conta da facada). Da minha parte não vai ter guerra. Eu tenho 4 anos de mandato para mostrar o que fiz agora, eu não posso aceitar provocação, coisas pessoais, porque daí você foge da finalidade de um bom debate", concluiu.

Em outubro, o presidente se irritou durante entrevista com uma pergunta do humorista André Marinho, do programa Pânico, da TV Jovem Pan News, sobre 'rachadinha'. Em indireta ao filho do presidente, o senador Flavio Bolsonaro (Patriota), o humorista questionou ao chefe do Executivo se "rachador teria que ir para cadeia". Após um bate-boca entre os entrevistadores, o presidente abandonou a entrevista.