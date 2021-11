Bolsonaro diz que discute quarentena para viajantes vindos da Argentina

IS Ingrid Soares

(crédito: Reprodução / TV Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira (26/11) que avalia quarentena para viajantes de avião vindos da Argentina. Em conversa com jornalistas, o chefe do Executivo foi questionado sobre um eventual fechamento da fronteira em meio à nova variante da covid-19 da África do Sul. No entanto, não especificou se usou a Argentina como exemplo ou se realmente será adotada a medida para o país. A declaração ocorreu após a cerimônia de formatura do 76º Aniversário da Brigada de Infantaria Paraquedista no Rio de Janeiro e foi disponibilizada pelo G1.

"Conversei com o Almirante Barros, que é da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), conversei com o Ciro (Nogueira), que é chefe da Casa Civil. Discutimos Argentina. Quem veio da Argentina de carro para cá, sem problema. Quem vier de avião tem que ficar 4 dias em quarentena. Eu vou tomar medidas racionais. Carnaval por exemplo. Eu não vou para o Carnaval. A decisão cabe a governadores e prefeitos. Eu não tenho o comando do combate à pandemia", apontou.

A Anvisa publicou nota técnica nesta sexta-feira, recomendando medidas restritivas de caráter temporário em relação aos voos e viajantes procedentes da África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue, em decorrência a nova variante do SARS-CoV-2 identificada como B.1.1.529.



Sobre uma quarta onda, o líder do Planalto destacou que "tudo pode acontecer". "Tudo pode acontecer, uma nova variante, um novo vírus, como foi isso aí. O mundo, o Brasil não aguenta um novo lockdown. Vai condenar todo mundo à miséria e a miséria leva à morte também. Não adiante se apavorar", completou.



Mais cedo, ainda em Brasília, o presidente voltou a falar sobre a possibilidade de uma quarta onda de covid-19 no país, mas descartou o fechamento de aeroportos.