Em um único dia, Bolsonaro gastou R$ 109 mil em restaurante

RF Raphael Felice

(crédito: EVARISTO SA / AFP)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) gastou, em um único dia, R$ 109 mil em apenas um restaurante em 26 de outubro de 2021. O restaurante Sabor de Casa, localizado no centro de Boa Vista, capital de Roraima, vendia marmitas a preço popular, entre R$ 17 e R$ 23, além do carro chefe da casa, um frango com baião para três pessoas, que custava R$ 50.

Os gastos no restaurante representam uma parte dos R$ 27,6 milhões gastos pelo ex-presidente da República. Corrigido pela inflação, as despesas ultrapassam os R$ 30 milhões. Com a centena de milhar gasta por Bolsonaro, daria para comprar 6.411 marmitas da mais barata, 4.739 unidades da refeição tradicional e 2.180 pratos do carro chefe do restaurante.

Bolsonaro também gastou R$ 55 mil em uma padaria no dia 26 de maio de 2019. O estabelecimento é registrado com o nome 'Padaria e Conf. Berços do Ipanem LTDA.A'. A loja apareceu 20 vezes na lista de gastos, recebendo mais de R$ 360 mil do cartão presidencial usado por Bolsonaro.

Roraima

No dia 26 de outubro de 2021, o então presidente foi para Boa Vista durante a manhã e visitou um abrigo para imigrantes venezuelanos. Bolsonaro almoçou com militares e também participou de um culto religioso da Assembleia de Deus. No fim da tarde, ele retornou a Brasília.

Fim do sigilo

Sem o sigilo de 100 anos, a divulgação dos gastos do cartão corporativo de Bolsonaro atende a um pedido feito em dezembro por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI) pela Fiquem Sabendo, agência de dados públicos. As despesas estão disponíveis no site do governo.

