Frente Parlamentar Brasil/China também adia viagem após decisão do Planalto

A Frente Parlamentar Brasil/China do Congresso Nacional cancelou, neste sábado (25/3), sua viagem à China após adiamento da comitiva presidencial ao Planalto. A decisão foi tomada por recomendação médica, devido ao quadro de pneumonia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em nota, a Frente lamentou o diagnóstico e desejou "a mais plena e breve recuperação da sua saúde" a Lula. Os parlamentares disseram ainda estar prontos para participar da comitiva após remarcação da viagem.

"Como integrante oficial da comitiva presidencial, a Frente Brasil/China cancela sua ida institucional à China. A delegação parlamentar continua coesa e preparada para participar da viagem, em esforços conjuntos e harmônicos com o governo federal, tão logo a saúde do presidente Lula esteja restabelecida e a missão seja retomada em estreito alinhamento com as autoridades chinesas", disse o presidente da Frente, o deputado federal Fausto Pinato (PP-SP).

Além de Fausto, quatro vice-presidentes do grupo integravam a comitiva de Lula: os deputados federais Carlos Zarattini (PT-SP), Vander Loubet (PT-MS), Luiz Fernando Faria (PSD-MG) e Gutemberg Reis (MDB-RJ). A Frente foi lançada em 15 de março.

"A diretoria da Frente Brasil/China, em nome dos seus mais de 300 membros deputados e senadores e por certo com a adesão suprapartidária de todo o Parlamento Federal, manifesta solidariedade ao presidente Lula e deseja a mais plena e breve recuperação da sua saúde", afirmou ainda Fausto.

Segundo o deputado, a Frente reconhece os esforços do governo para estreitar a relação com a China, e compreende a complexidade para a tomada da decisão de adiar a ida de Lula ao país asiático. Fausto disse ainda acreditar que a missão será retomada em breve, e "ocorrerá com resultados ainda maiores e mais representativos para o desenvolvimento do Brasil, numa relação de mútuo benefício com o gigante asiático".

Confira a nota na íntegra:

A Frente Parlamentar Brasil/China do Congresso Nacional lamenta o diagnóstico de “broncopneumonia bacteriana e viral por influenza A” relacionado ao Presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que culminou no cancelamento da iminente missão presidencial à República Popular da China por recomendação médica.

A diretoria da Frente Brasil/China, em nome dos seus mais de 300 membros deputados e senadores e por certo com a adesão suprapartidária de todo o Parlamento Federal, manifesta solidariedade ao Presidente Lula e deseja a mais plena e breve recuperação da sua saúde.

A Frente Brasil/China reconhece o esforço do Governo Federal para o fortalecimento das relações sino-brasileiras, compreende a complexidade interna para a tomada desta decisão e tem convicção que, em curto espaço de tempo, a missão presidencial à China será retomada e ocorrerá com resultados ainda maiores e mais representativos para o desenvolvimento do Brasil, numa relação de mútuo benefício com o gigante asiático.

Como integrante oficial da comitiva presidencial, a Frente Brasil/China cancela sua ida institucional à China. A delegação parlamentar continua coesa e preparada para participar da viagem, em esforços conjuntos e harmônicos com o Governo Federal, tão logo a saúde do Presidente Lula esteja restabelecida e a missão seja retomada em estreito alinhamento com as autoridades chinesas.

Brasil e China - Parceria Estratégica Global.

Brasília - Distrito Federal, 25 de março de 2023.

Deputado Federal Fausto Pinato (PP/SP)

Presidente das Frentes Parlamentares Brasil/China e BRICS do Congresso Nacional

