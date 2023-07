"Ninguém exerce a democracia com mais plenitude do que eu", diz Lula

AB Aline Brito

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), voltou a falar, nesta quinta-feira (6/7), sobre os regimes de governos em países como Venezuela e Nicarágua. O chefe do Executivo afirmou que a democracia é diferente em cada país e que, no Brasil, ele segue os princípios democráticos à risca.

“Eu duvido alguém que exerça a democracia com mais plenitude que eu”, declarou Lula em entrevista concedida ao SBT Brasil. Ao defender o regime democrático no Brasil, o presidente citou os encontros internacionais que tem feito desde o início de seu terceiro mandato e as iniciativas colocadas em prática até o momento. “Uma demonstração de que a gente não tem medo de democracia. O que eu acho é que cada país tem que decidir seu destino”, opinou.

“A democracia norte-americano é uma. A gente esquece que a Hillary Clinton teve mais votos que o (Donald) Trump, mas ela perdeu as eleições. A gente esquece que o Al Gore teve mais votos que o Bush, mas perdeu as eleições. Isso ninguém questiona”, defendeu. “Eu tenho um Brasil com 203 milhões de habitantes para me preocupar, eu tenho 33 milhões de pessoas passando fome, tenho milhões de pessoas desempregadas. Então eu não quero priorizar a Venezuela, eu quero priorizar o Brasil”, afirmou.

Lula diz que democracia é “relativa”

O presidente fez as afirmações desta quinta-feira (6/7) ao ser questionado sobre suas intenções ao afirmar, no final de junho, que “o conceito de democracia é relativo”. A declaração foi dada ao debater, em um programa de rádio, sobre o motivo pelo qual parte da esquerda defende o regime de Nicolás Maduro na Venezuela.

Na ocasião, o presidente afirmou ainda que “a Venezuela tem mais eleições do que o Brasil”, ao defender o modelo de governo no país latino-americano. “O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Eu gosto de democracia, porque a democracia que me fez chegar à Presidência da República pela terceira vez. Por isso que eu gosto da democracia e a exerço na sua plenitude”, completou.

“O mundo inteiro sabe que a governança do PT aqui é exemplo de exercício da democracia. Nunca antes na história do Brasil o povo participou tanto da elaboração das coisas como está participando agora”, concluiu Lula na época.

