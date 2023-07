Em preparação para a Cúpula da Amazônia, Lula faz visita à Colômbia

HL Henrique Lessa

(crédito: Reprodução/YouTube SBT)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, visita neste sábado (8/7) a cidade de Letícia, na Colômbia, atendendo ao convite do presidente colombiano, Gustavo Petro, para participação do encerramento da Reunião Técnico-Científica da Amazônia, organizada pelo país vizinho. O evento reuniu especialistas, pesquisadores, representantes dos povos indígenas da região Amazônica, além de entidades de cooperação internacional que por três dias discutiram temas relacionados à preservação da floresta.

O encontro em Letícia, na Colômbia, na fronteira com a cidade brasileira de Tabatinga — distante 1.106 km de Manaus — também serviu para negociar os preparativos para a cúpula dos oito países amazônicos que integram a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA). O grupo realizará a Cúpula da Amazônia — IV Reunião dos Presidentes dos Estados Partes no Tratado de Cooperação Amazônica, em Belém do Pará, entre 8 e 9 de agosto, quando Lula deve reencontrar o presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Um dos assuntos na mesa para os oito países (Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela) é a declaração conjunta que deve ser fechada no encontro de agosto. O documento deve apresentar uma agenda regional comum em favor do desenvolvimento sustentável da Amazônia, da proteção do bioma amazônico, da inclusão social, do fomento de ciência, da tecnologia e da inovação, assim como o estímulo à bio-economia e a valorização dos povos indígenas e seus conhecimentos tradicionais, apontou o Itamaraty.

Lula segue defendendo a ampliação da integração regional e entende que o grupo de países da região amazônica é estratégico em função da atenção global para o tema ambiental, além de ser uma forma para estimular a reaproximação da Venezuela dos demais países após um longo período de isolamento de Maduro. “A atuação conjunta dos países que compartilham o bioma amazônico é fundamental para o enfrentamento dos múltiplos desafios na região”, diz a diplomacia brasileira em nota.

Lula sai de Brasília na manhã desse sábado retornando para a Capital ainda no sábado no final do dia.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.