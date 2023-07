Jair Bolsonaro vai depor à PF sobre caso do senador Marcos do Val

VC Victor Correia

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve depor novamente à Polícia Federal nesta quarta-feira (12/7). A oitiva, desta vez, ocorre no âmbito das investigações sobre o senador Marcos do Val (Podemos-ES), que miram as falas do parlamentar sobre a suposta tratativa do ex-chefe do Executivo para um golpe de Estado.

O depoimento está marcado para as 14h, na sede da PF, em Brasília. Será a quarta vez que o ex-presidente é ouvido pela corporação. Ele depôs, até o momento, nos inquéritos que investigam supostas fraudes nos seus cartões de vacinação e os de sua família, os ataques terroristas de 8 de janeiro e o caso das joias sauditas.

Trama golpista



Do Val chegou a afirmar que Jair Bolsonaro o teria "coagido" ele a participar de uma trama para um golpe de Estado, envolvendo uma tentativa de gravar falas comprometedoras do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Poucos dias depois, ele mudou a versão e afirmou que o ex-presidente não estava envolvido no plano.

O senador é investigado pelas falas, pois, segundo Moraes, ele apresentou versões "antagônicas" sobre os fatos. O magistrado também expediu mandados de busca e apreensão contra do Val em seu gabinete e em seu apartamento funcional, em Brasília, e em outro endereço em Vitória, Espírito Santo.

