Lula destaca importância do Congresso: "A gente não quer ficar brigando"

TM Taísa Medeiros

13/07/2023 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF - Palácio do Planalto, lançamento do programa Minha Casa, Minha Vida, com a presença do presidente Luis Inácio Lula da Slva. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Em discurso no Palácio do Planalto nesta sexta-feira (14/7), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o Congresso eleito é o “estado de espírito de cada um” no momento da eleição e que, por isso “não adianta reclamar”. Segundo o presidente, a relação com o Congresso teve melhora nesse primeiro semestre.

“Faz apenas seis meses que a gente tá aqui. Vocês podem ver os números, e ver o que mudou. Mudou inclusive a relação com o Congresso Nacional, porque a gente também não quer ficar brigando com deputado e com senador”, salientou Lula.

O presidente defendeu, ainda, a prerrogativa de que o Congresso altere pontos das matérias enviadas pelo governo. “Senador não é subordinado ao Presidente da República, que aquilo que a gente manda é aprovado. Não! A gente tem que mandar e tem que convencer de que aquilo é importante ser aprovado e às vezes aceitar as mudanças deles. Aqui todo mundo sabe o quanto é importante essa relação civilizada e democrática”, destacou.

Lula frisou que o Congresso é “a cara” do povo brasileiro no dia da eleição, e que para melhorá-lo, é preciso aguardar o próximo pleito. “O congresso pode ter o defeito que vocês quiserem que tenha, mas ele é a cara de vocês no dia da eleição. Não tem jeito. Ele é o Estado de espírito de cada um de nós quando foi digitar o nosso número de candidato. Se quiser melhor, só nas próximas eleições”.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.