Influencer Thiago Reis é alvo de mandado de prisão e acusa pai de perseguição

Ao Correio, Thiago Reis afirma que há anos é perseguido pelo pai que, de acordo com ele, teria agredido a esposa, mãe de Thiago, e que até hoje faz ameaças contra a ex e o filho - (crédito: Reprodução/YouTube)

O influenciador Thiago Reis, conhecido na internet como Thiago Resiste, é alvo de um mandado de prisão que está em aberto desde o ano passado. O processo corre em segredo de Justiça e na ação ele é acusado pelo próprio pai de deixar o idoso em estado de vulnerabilidade social e insegurança alimentar. O mandado está inserido no Banco Nacional de Mandados de Prisão.

Ao Correio, Thiago afirma que há anos é perseguido pelo pai que, de acordo com ele, teria agredido a mãe do comunicador, e que até hoje faz ameaças contra a ela e o filho. Além disso, o influenciador afirma que já teve que esconder a própria mãe em razão das ameaças do pai e ele nega que o idoso viva em situação de subsistência.

"Ele é um agressor, que agredia minha mãe. Além disso, fez inúmeras ameaças contra ela, contra minha irmã e até minha esposa, se passou por elas inúmeras vezes, já usou procuração falsa pra me roubar, tem dezenas de BOs e investigação na Polícia Civil contra ele por ameaça, espionagem, falsidade ideológica, etc", disse Thiago.

O influenciador foi uma das personalidades mais influentes nas redes sociais em prol da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também foi pré-candidato a deputado federal por São Paulo na última eleição, mas não foi eleito. À Justiça Eleitoral, declarou patrimônio de R$ 1,2 milhão. No Twitter, onde tem 380 mil seguidores, ele frequentemente gera debates e consegue levar assuntos aos temas mais comentados da plataforma. No Instagram, com 220 mil seguidores, o comunicador publica vídeos, fotos e comentários exaltando o governo e com críticas e acusações contra a oposição, principalmente em relação a políticos bolsonaristas.

De acordo com informações obtidas pela reportagem, o pai de Thiago já moveu outros processos contra ele, mas não obteve sucesso, inclusive por não conseguir provar a situação de subsistência. O idoso não foi encontrado para comentar o caso.

