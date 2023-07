Lira elogia esforços de Haddad para aprovação de reforma tributária

AM Ândrea Malcher

Segundo Lira, Haddad teve o esforço de "sentar-se à mesa da Câmara com todos os líderes partidários" para debater a PEC - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), elogiou o trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nas articulações da reforma tributária, em evento desta segunda-feira (24/7) do Grupo de Líderes Empresariais (Lide), em São Paulo.



Segundo Lira, Haddad teve o esforço de “sentar-se à mesa da Câmara com todos os líderes partidários” para debater a proposta de emenda à Constituição (PEC) que visa uma reformulação da carga de impostos no país.

“Em todos os temas econômicos, o ministro Haddad sempre esteve presente, esteve à disposição, sempre sentou-se à mesa, o que não é comum para um ministro da Economia”, afirmou o deputado. “Quem tem o ‘sim’ ou o ‘não’ do cofre não pode estar com a cara ao vento toda hora. Mas ele (Haddad) sempre se colocou muito. Os acordos foram feitos à luz do dia, com muita transparência e respeito à institucionalidade.”

Lira ressaltou, ainda, o papel do ministro para a aprovação da reforma na Câmara, participando de “todas as conversas e foi importantíssimo para dar os subsídios necessários para que pudéssemos construir um acordo global”.

Apreciação em agosto

Lira e Haddad se reuniram na última quarta (19), em meio ao recesso parlamentar, para tratar de votações do segundo semestre, como o recém-aprovado Marco das Garantias no Senado. “Eu vou falar com o senador Weverton (PDT-MA), que foi o relator no Senado e que tem uma boa relação com o presidente Arthur Lira. Eu penso que isso é uma agenda que pode, ainda em agosto, ser apreciada”, comentou o ministro na ocasião.