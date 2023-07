Bolsonaro: "Entregue sua arma. Os vagabundos agradecem"

AM Ândrea Malcher

Ex-presidente Jair Bolsonaro usa imagem antiga para criticar decreto de armas, assinado por Lula na sexta (21)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou, nesta segunda-feira (24/7), uma imagem dele com uma faixa com os dizeres “Entregue sua arma. Os vagabundos agradecem”. A foto é de 2004 e foi feita com o Memorial JK ao fundo.



Na ocasião do registro, Bolsonaro ainda era deputado e protestava contra a destruição de armas recolhidas durante a campanha do desarmamento.

Filho do ex-presidente, o vereador no Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), teve seu pedido de renovação de porte de armas negado pela Polícia Federal (PF), na última sexta (21).

“Contra fatos não há argumentos: primeiro, antigo filiado do PSol, braço do PT tenta matar meu pai. Em seguida, as constastes ameaças à nossa integridade física aumentam, fatos vistos aos olhos de todos ao longo dos anos. Depois, retiram a segurança e a negativa dos veículos blindados a serem utilizados pelo ex-presidente. Agora, essa questão do porte de arma. A conclusão é de vocês”, reclamou ele.