Dino: investigação da PF sobre Bolsonaro é "técnica, séria e isenta"

Ândrea Malcher

Ministro comentou sobre a situação de Jair Bolsonaro em Minas Gerais - (crédito: Victor Correia/CB/D.A. Press)

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou, nesta segunda-feira (21/8), que as investigações da Polícia Federal envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estão sendo conduzidas de forma “técnica, séria e isenta". A declaração foi dada em Belo Horizonte (MG), durante entrega de viaturas e anúncio de novos investimentos federais no estado.

Dino foi questionado sobre a possibilidade de prisão para o ex-chefe do Executivo. Ele defendeu a atuação da corporação e rechaçou as alegações dos bolsonaristas de que o ex-presidente estaria sendo perseguido. “Bem conduzida no sentido de não haver interferência externa, nem no sentido de perseguições, nem no sentido de haver proteções”, destacou.

Bolsonaro é citado na investigação venda ilegal de bens da União durante seu mandato, por incitação aos atos golpistas do dia 8 de janeiro e por supostas fraudes em cartões de vacinação para viajar aos Estados Unidos. Segundo Dino, há a possibilidade do passaporte do ex-presidente ser apreendido. No entanto, a medida ainda não foi solicitada à Justiça. “Não antecipo investigação, não presido investigação. O que posso falar é que é legalmente possível, mas, neste momento, ainda não houve esse pedido”, explicou.

“Temos investigações em andamento, múltiplas, em que ele [Jair Bolsonaro] é citado. Claro que a PF até este momento não fez esse pedido, porque as apurações estão em andamento. Não cabe a mim antecipar o que vai acontecer até o fim de uma investigação”, frisou o ministro da Justiça.