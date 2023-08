Janja visita balé de Joanesburgo e prestigia integrantes brasileiros

Ingrid Soares

A primeira-dama Janja da Silva visitou o Joburg Theatre para conversar com os brasileiros do Ballet de Joanesburgo, na África do Sul - (crédito: Cláudio Kbene)

No primeiro dia sem agenda oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a primeira-dama, Janja, visitou o Joburg Theatre e prestigiou os bailarinos brasileiros que compõem o Ballet de Joanesburgo. Por meio das redes sociais, ela apontou que recebeu o convite da embaixatriz do Brasil na África do Sul, Solange Fonseca. "Dos vinte e cinco bailarinos do ballet principal da companhia, seis são brasileiros", exaltou Janja, que ainda se disse emocionada e orgulhosa com a trajetória de superação dos dançarinos.

"No primeiro dia aqui em Joanesburgo, com a recém-chegada Embaixatriz do Brasil na África do Sul Solange Fonseca, recebi o convite para conhecer o Joburg Theatre e prestigiar os bailarinos brasileiros que compõem o Ballet de Joanesburgo. Dos vinte e cinco bailarinos do ballet principal da companhia, seis são do nosso país! Impossível não se emocionar e se encher de orgulho com a história dos nossos bailarinos e de toda a transformação social que constroem com o Joburg Ballet", escreveu.

"A presença desses jovens negros brasileiros é parte da dedicação da companhia para avançar com a diversidade e representatividade no grupo, inspirando crianças negras sul-africanas a enxergarem as possibilidades de futuro dentro do ballet. Toda admiração por vocês, Armando, Monike, Ivan, Bruno, Gabriel e Ruan!", escreveu, citando os nomes dos brasileiros.

Já o presidente Lula seguiu sem agenda oficial. Nesta terça (22), pela manhã, está previsto o encontro de Lula com representantes do Congresso Nacional Africano. Já às 11h, Lula participa do Diálogo do Fórum Empresarial do Brics. No começo da tarde, vai à reunião no Retiro dos Líderes do grupo, além de participar de um jantar de boas-vindas aos líderes oferecido pelo presidente da República da África do Sul, Cyril Ramaphosa.

Na quarta-feira (23), ocorre a reunião de cúpula entre os líderes do bloco, em duas sessões. No dia 24, o encontro será estendido com os países-membros do Brics e cerca de 40 países convidados, em sua maioria chefes de Estado e governo de nações interessadas em ingressar no bloco, vindos da África, da América do Sul, do Caribe e da Ásia. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, 22 países já manifestaram formalmente interesse em integrar o bloco.

Lula visita ainda, nos dias 25 e 26, a capital de Angola, Luanda. No domingo (27), o presidente irá a São Tomé, capital de São Tomé e Príncipe, para participar da 14ª Conferência de Chefes de Estado da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).