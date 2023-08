Câmera de segurança mostra psicóloga momentos antes de desaparecer; veja

Darcianne Diogo

Ivana Leda foi vista pela última vez na terça - (crédito: Material cedido ao Correio)

Imagens das câmeras de segurança consultadas pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) registraram a psicóloga Ivana Leda, 50 anos, minutos antes de desaparecer. O corpo dela foi encontrado na tarde de sábado (19/8) dentro do carro e submerso no Lago Paranoá. O caso é investigado pela 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte) e nenhuma hipótese é descartada.

Ivana desapareceu na noite de terça-feira (15/8). Ela saiu da clínica onde trabalhava, no Lago Norte, e passou na casa de uma amiga, na mesma região. Segundo familiares, ela teria ido buscar uma lembrança. As imagens foram captadas por volta de 23h18 de terça-feira e mostram a psicóloga indo para o carro acompanhada da amiga. Ela se despede da colega com um abraço, entra no veículo e sai.

Durante cinco dias, familiares e amigos fizeram uma ampla divulgação em busca de informações sobre o paradeiro da psicóloga. No sábado (19/8), policiais civis da 9ª DP receberam a denúncia de um banhista que relatou ter se machucado com uma placa de carro ao mergulhar no lago. Os investigadores foram até o local, diligenciaram a área e acionaram os mergulhadores do Corpo de Bombeiros. O corpo de Ivana estava dentro do carro e já em estado de decomposição.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Ronney Teixeira, adjunto da 9ª DP, o corpo não ostentava sinais externos de violência. O investigador informou, ainda, que não há previsão de data para sair o resultado final do laudo.

"Não há como cravar prazo. Ficaremos no aguardo do resultado dos exames para conclusão, tendo em vista o estado de putrefação em que o corpo se encontrava", declarou Teixeira. "Vamos aguardar o resultado do laudo cadavérico e algumas diligências para conclusão da investigação", acrescentou o delegado.