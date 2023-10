Os deputados Sâmia Bomfim (PSol-SP) e Glauber Braga (PSol-RJ) se manifestaram, nesta quinta-feira (5/10), sobre o assassinato de três médicos, com cerca de 20 disparos, em um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, dentre eles o irmão da parlamemtar, Diego Ralf Bomfim. A nota foi divulgada pela deputada Fernanda Melchionna (PSol-RS).



No comunicado, o casal afirma que foi ao ministro da Justiça, Flávio Dino, para pedir que a Polícia Federal (PF) acompanhe o caso.

“Pelas imagens divulgadas pela imprensa, tudo indica que se trata de uma execução. Exigimos imediata e profunda investigação para descobrir as motivações do crime, assim como a identificação e prisão dos executores”, alegam os deputados.

No texto, o casal agradece, ainda, a solidariedade recebida por Sâmia e destaca que está “devastada nesse momento terrível de perda e dor, assim como o seu companheiro Glauber Braga, que a acompanha neste momento”.

“Hoje acordamos com a notícia estarrecedora do assassinato de Diego Ralf Bomfim, irmão da companheira e deputada federal Sâmia Bomfim, e mais dois médicos que estavam com ele, Marcos de Andrade Consato e Perseu Ribeiro Almeida. Nos solidarizamos com todos os familiares de todas as vítimas desse crime bárbaro”, diz o comunicado.

Entenda o caso

Três médicos ortopedistas foram mortos a tiros em um quiosque da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na madrugada de hoje. Um outro médico também foi atingido com três tiros, mas sobreviveu e está internado. Ao todo, foram disparados ao menos 20 tiros contra eles.

A polícia Civil do Rio informou, por meio da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que "a perícia foi realizada no local, testemunhas estão sendo ouvidas e imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas". A autoria e motivação dos crimes ainda não são conhecidas e estão sendo investigadas.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver que um dos homens armados volta rapidamente ao quiosque antes de fugir para se certificar de que todos foram atingidos. A Polícia Civil do estado suspeita da possibilidade de execução, pois nenhum pertence das vítimas foi levado e os criminosos só chegaram disparando no local em que os ortopedistas estavam.