O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), afirmou, nesta terça-feira (10/10), que o ministro da Justiça, Flávio Dino, comparecerá a uma comissão geral no Plenário da Câmara no próximo dia 18.

Alvo de 19 requerimentos de convocação, Dino não compareceu hoje a uma audiência pública marcada pela Comissão de Segurança Pública.

O ministro justificou a ausência argumentando estar envolvido com uma operação de combate à pornografia infantil em 12 estados, a Bad Vibe, e, por isso, sugeriu que fosse feita uma comissão geral em Plenário.

Segundo levantamento da própria pasta, Dino é convocado em 100 requerimentos da Câmara e do Senado.