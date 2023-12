Bolsonaro fica de fora de foto de Milei ao lado de chefes de Estado

Já era esperado que Bolsonaro não aparecesse na foto, uma vez que foi tirada em um momento privado em que estavam apenas presentes os chefes de Estado que compareceram a posse - (crédito: Luis ROBAYO/AFP) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

O ex-presidente Jair Bolsonaro não apareceu na foto oficial do novo presidente da Argentina, Javier Milei, ao lado de outros chefes de Estado que compareceram à cerimônia de posse no domingo (11/12).

De acordo com a Folha de S. Paulo, os presidentes do Uruguai, Luis Lacalle Pou, Paraguai, Santiago Peñ, Chile, Gabriel Boric, e Equador, Daniel Noboa, teriam considerado que a presença de Bolsonaro na foto oficial com líderes de governo seria "imprópria" e, portanto, Bolsonaro havia sido barrado.

Entretanto, essa informação foi negada por Fábio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação e aliado de Bolsonaro. "Eu e a Folha sabemos que não foi nada disso. Já desmenti em ON para o veículo. Eu estava lá todo o tempo", publicou nas redes sociais.

Eu e a Folha sabemos que não foi nada disso.

Já desmenti em ON para o veículo.

Eu estava lá todo o tempo. https://t.co/eTFfPwHs7H — Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) December 10, 2023

Já era esperado que Bolsonaro não aparecesse na foto, uma vez que foi tirada em um momento privado em que estavam apenas presentes os chefes de Estado que compareceram a posse. Além dos representantes da América Latina citados anteriormente, estiveram presentes o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, o presidente da Armênia, Vahagn Khachaturyan, e Felipe VI, o rei da Espanha.

Bolsonaro compareceu à posse de Milei após ter sido convidado pelo presidente. O governo brasileiro foi representado oficialmente pelo chanceler Mauro Vieira.