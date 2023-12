Haddad muda férias e deve participar de ato no 8 de janeiro

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, alterou suas férias no começo do ano e interrompeu o descanso nos dias 8 e 9 de janeiro. A decisão foi publicada em despacho no Diário Oficial da União (DOU) de hoje (28/12). Com a mudança, ele deve participar de ato convocado para o dia 8 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em memória dos ataques terroristas que ocorreram em Brasília.

Lula autorizou ontem (27) as férias de Haddad entre os dias 2 e 12 de janeiro. Segundo fontes próximas ao ministro, a expectativa era que ele não comparecesse ao ato, apesar de o presidente ter convocado a presença de todos os seus ministros. De acordo com o despacho mais recente, ele estará de férias entre 2 e 7 de janeiro, e depois entre 10 e 12.

O presidente encabeça uma cerimônia que será realizada no Congresso Nacional em 8 de janeiro, também com as presenças do presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso. A ideia é celebrar a vitória da democracia contra a tentativa de golpe de Estado que ocorreu na data.

Na última reunião ministerial do ano, na semana passada, Lula citou o ato e pediu que todos os ministros compareçam. O presidente destacou até que não é necessário deixar de viajar ou de tirar férias, apenas voltar para participar do ato. Também foram convidados governadores, ministros do STF, parlamentares e outras autoridades.