Presidente Lula posta foto tomando banho de mar e manda recado

Na manhã desta quarta-feira, dia 3 de janeiro, o Presidente Lula compartilhou nas redes sociais, uma foto em que surge tomando banho de mar. O registro foi feito por sua esposa, a Primeira-dama Janja.

Na imagem, o Presidente do Brasil aparece sem camisa e de costas, se refrescando em Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro. Na legenda, Lula escreveu: "Reencontro com o mar para começar 2024 com muita energia para rodar o Brasil", avisou ele.

Nos comentários da publicação, o filiado ao Partido dos Trabalhadores recebeu mensagens como: "Aproveite bem, painho! Volte com ainda mais sorte!", "Toda energia de luz e sucesso esteja com o nosso Presidente", "Recarregue as energias, Presidente. Ótimo descanso!".

@JanjaLula pic.twitter.com/rtzftDTTl9 — Lula (@LulaOficial) January 3, 2024

Luiz Inácio Lula da Silva, atualmente com 78 anos de idade, foi eleito o 39º presidente do Brasil nas Eleições de 2022, assumindo o mandato em 2023. Ele também foi o 35º presidente da República entre 2003 e 2011.

