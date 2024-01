Câmara inaugura exposição que marca primeiro ano do 8 de janeiro

Junto com a data que marca um ano dos ataques às sedes dos Três Poderes, a Câmara dos Deputados volta a exibir, nesta segunda-feira, 8 de janeiro, algumas das peças restauradas da galeria de presentes protocolares no Salão Verde. Os objetos foram encontrados aos pedaços pelos funcionários da casa baixa em 2023.

A exposição conta com oito presentes protocolares recebidos de países estrangeiros, como vasos e esculturas, que estavam expostos nas vitrines no dia da invasão e foram depredados pelos vândalos. Algumas das peças tiveram a restauração completa, já para outras o processo não foi possível, mas os seus fragmentos estão expostos, como testemunhas daquele 8 de janeiro. Para alguns objetos, a opção dos restauradores foi realizar a restauração, mas manter as cicatrizes dos danos sofridos.

“Originalmente símbolos do encontro diplomático e das relações fraternais entre diferentes nações, estes objetos foram danificados e convertidos em centenas de fragmentos. Hoje servem de testemunho dos acontecimentos de 8 de janeiro de 2023”, escreveu Marcelo de Sá, diretor do Museu da Câmara dos Deputados.











No ano passado, dos 46 presentes em exibição no 8 de janeiro, quatro sofreram danos extremamente graves, 10 sofreram danos significativos, e um ainda segue desaparecido. A exposição também apresenta 30 fotos que mostram a destruição interna do prédio e a invasão do Congresso Nacional.

No catálogo da exposição, a Câmara explica o contexto daquelas manifestações, afirmando que o “objetivo último era a deposição do presidente que havia iniciado o mandato na semana anterior, o fechamento do Congresso Nacional e a tomada do poder, contando com suposto apoio militar”.