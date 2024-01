A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), será a única entre os governadores a discursar no evento que marca um ano dos atos golpistas do 8 de janeiro. A petista vai substituir o governador do Distrito Federal e presidente do Fórum Nacional de Governadores, Ibaneis Rocha, que está de férias nos Estados Unidos até 15 de janeiro e não comparecerá a cerimônia no Congresso Nacional.

Fátima é suplente de Ibaneis no Fórum de Governadores e por isso assumirá a missão de discursar no evento intitulado "Democracia Inabalada", que ocorrerá a partir de 15h desta segunda-feira (8/1). O discurso da governadora do Rio Grande do Norte vai preceder as falas dos ministros do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso, do presidente do Senado Rodrigo Pacheco e do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva.

"Hoje é dia de celebrarmos a importância da democracia no nosso país. Brasil democrático é Brasil vivo! Sigamos na luta! Democracia hoje e sempre", escreveu a governadora Fátima Bezerra, nas redes sociais.



No ano passado, a governadora definiu a invasão e depredação das sedes dos Três Poderes como “atos golpistas e terroristas”. “Golpistas porque não querem aceitar as regras do jogo, consignadas na nossa Constituição cidadã. E terroristas porque o que nós vimos ontem foram cenas de vandalismo depredando o patrimônio público num atentado brutal e violento ao povo brasileiro. Não vamos abrir mão do Brasil que merecemos e precisamos”, disse Fátima à época.

O Brasil unido pela democracia hoje e sempre! #DemocraciaInabalada https://t.co/NNdNc54X61 — Fátima Bezerra (@fatimabezerra) January 8, 2024

Na véspera do evento, o presidente Lula comentou acerca da importância de lembrar do ato contra a democracia para que ele não se repita. "Jamais deveremos esquecer o dia 8 de janeiro de 2023. O dia que alguns irresponsáveis tentaram um golpe nesse país. Mas os Três Poderes se sobressaíram e a democracia venceu. E, amanhã, quando completa um ano desse triste episódio, vamos gritar em alto e bom som: liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. E viva a democracia", disse Lula.

Relembre

Um dia após os ataques antidemocráticos, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o afastamento do governador Ibaneis do cargo por 90 dias. Entretanto, depois de 66 dias, o magistrou autorizou que Ibaneis retornasse mais cedo. O governador também foi citado na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro.

A relatora da CPMI, Eliziane Gama (PSD-MA), pediu que órgãos competentes “aprofundem as investigações” sobre Ibaneis Rocha, pelos atos de vandalismo nos prédios dos Três Poderes. No relatório, apresentado em outubro do ano passado, a senadora sugeriu que o governador seja responsabilizado criminalmente por omissão, mas ponderou a necessidade de continuidade das apurações.