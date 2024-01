Presidente do STM diz que oficiais podem ter "simpatizado" com ataques do 8/1

O presidente do Tribunal Superior Militar (STM), tenente-brigadeiro do ar Joseli Camelo, afirmou que alguns oficiais das Forças Armadas "podem ter simpatizado" com os atentados de 8 de janeiro do ano passado. No entanto, de acordo com ele, não houve um sentimento generalizado de golpe entre os militares, o que mostrou a "robustez" das instituições.

As declarações dele ocorreram em entrevista ao Correio, ao ser questionado se militares de alta patente não teriam facilitado a organização de extremistas para invadir as sedes dos Três Poderes, em 8 de janeiro do ano passado. "Individualmente, pode ser que alguém tenha simpatizado com este ato. Mas institucionalmente não houve participação. Aí é que mostra a robustez da nossa instituição", disse.

Nas semanas que antecederam as depredações, extremistas se reuniram em frente ao Quartel General do Exército, no Setor Militar Urbano. No dia dos ataques, desceram até a Praça dos Três Poderes e invadiram os prédios, destruindo vidraças, sistemas de informática, energia, hidráulico, além de promoverem a destruição de obras de arte, plenário do Supremo e salas do Palácio do Planalto.

Joseli foi questionado sobre declarações do ministroda Justiça, Flávio Dino, sobre os momentos posterioresaos atentados. Dino afirmou que o Exército impediu aentrada da Polícia Militar no acampamento para prender em flagrante os participantes dos ataques. "Eu desconheço essa afirmativa dele. Por isso prefiro não opinar", declarou.

Para o presidente do STM, não existem chances de que os militares do Exército, Marinha e Aeronáuticaembarguem em uma tentativa de golpe. "As Forças Armadas jamais embarcariam nesta empreitada. São instituições democráticas, brasileiras, instituições de Estado", completou o militar.