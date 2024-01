Após suspensão de beneficio de pastores, frente evangélica se reúne com Haddad

Deputados da Frente Parlamentar Evangélica (FPE) se reuniram nesta sexta-feira (19/1) com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir a concessão de isenção tributária aos pastores. A relação do governo com os evangélicos viveu um início de crise nesta semana após manifestação de descontentamento desse segmento com a suspensão de um ato do governo de Jair Bolsonaro que previa a isenção de impostos sobre a contribuição recebida por pastores em suas atividades de missionários, chamada prebenda.



Presente na reunião, o presidente da FPE, o deputado e pastor Silas Câmara (Republicanos-AM), classificou a reunião como muito proveitosa e positiva. Ele disse ter ouvido do ministro que não houve cancelamento da norma, mas apenas a suspensão temporária. O que houve, segundo Silas, foi “um desencontro e desinformações". A medida foi questionada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU). Câmara diz que governo irá recuar da decisão da Receita Federal que suspendeu os efeitos da isenção de impostos. E disse que os evangélicos não querem dar jeitinho algum.

"Não existe no segmento religioso do Brasil nenhum jeitinho para usar (de forma irregular) prebendas religiosas. Se tem um ou outro (que) usa, isso não é regra. Não é regrar usar de forma irregular pagamento de prebendas. Não é regra", disse Câmara.



Um dos principais representantes dos evangélicos no Congresso, vice-presidente da FPE, o deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), que não participou do encontro com Haddad, se irritou com a ida desses parlamentares para a Fazenda.



"A reunião hoje não houve convite e nem comunicação do grupo de WhatsApp da Diretoria, logo não foi uma reunião da FPE", pontuou Sóstenes.



Além de Câmara, participaram da reunião os deputados Marcelo Crivella (Republicanos-RJ) Crivella, David Soares (União -SP) e Marcos Soares (União – RJ).