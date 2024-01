Janja inaugura sala de apoio à amamentação no Palácio do Planalto

A primeira-dama, Janja da Silva, inaugurou nesta quarta-feira (24/1) a primeira sala de apoio à amamentação do Palácio do Planalto. Localizada no térreo do anexo 2, a área tem cabines individuais com poltrona de amamentação, geladeira com freezer para armazenamento do leite, micro-ondas, trocadores de fraldas e pia para higienização. O acesso é para funcionárias que trabalham no prédio. Por meio das redes sociais, ela destacou ser "um dia especial".

"Um dia especial para as mamães e crianças aqui do Palácio do Planalto! Inauguramos hoje a primeira Sala de Apoio à Amamentação, um espaço acolhedor, de estímulo e de muito respeito. Sabemos da importância do aleitamento materno e do direito à amamentação e vamos trabalhar junto aos ministérios para que essa iniciativa também aconteça em toda a Esplanada, para que as mães e bebês tenham todo o conforto e segurança na hora de amamentar", escreveu.

Também participaram do evento a ministra da Saúde, Nísia Trindade, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara e a ministra de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

O presidente Lula também comentou por meio das redes sociais tratar-se de um "espaço de acolhimento para as mães".

