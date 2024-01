O carnaval de 2024 do Distrito Federal terá aumento de 3,7% nas vendas de produtos da folia, é o que prevê o Sindicato do Comércio Varejista do DF (Sindivarejista). O consumo abrange a comercialização de roupas, fantasias, adereços e outros itens da festa. Segundo a entidade, na folia de 2023, o aumento foi de 2,9%.

Para o Presidente do Sindivarejista, Sebastião Abritta, os cartões de crédito e de débito devem responder a 74% do pagamento das compras. “O carnaval está enraizado na cultura brasileira, o que é positivo para o comércio. O carnaval gera empregos e renda em diversos setores da economia”, pontua.



















Abritta destaca a importância das pessoas irem comprar as fantasias no comércio local, o que é importante para a economia da cidade, mesmo que os foliões passem a festa em outras cidades. "Pode parecer pouco, os 3,7%, mas existe o crescimento. Com isso, o consumidor ajuda o empreendedor local”, opina.

Desde dezembro, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec) prepara a festa, que terá 56 blocos apoiados financeiramente pela pasta. Dono da rede de lojas Armarinho Milano, o empresário Paulo Milano, 60 anos, comenta que os foliões têm ido ao comércio à procura de vários tipos de produtos.

"Este carnaval vem com força com os brilhos, franjas, ombreiras, glitter, tintas para cabelo, meias e vários adereços de cabeça. As crianças, normalmente, correm para os super-heróis, que são muito bem vendidos", detalha.

O comerciante informa que o gasto médio será de R$ 95 a R$ 100 por pessoa. "O adulto compra mais variedades. Mas a maior média é com as crianças, porque elas realmente se fantasiam e os pais não economizam", explica Paulo.

Com informações do Sindivarejista-DF