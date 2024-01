Abin foi usada para monitorar promotora do caso Marielle, no Rio

O esquema de espionagem montado na Agência Brasileira de Inteligência (Abin), investigado pela Polícia Federal, aponta que os envolvidos monitoraram a promotora de Justiça Simone Sibilio, que comandou a força-tarefa que investiga os homicídios da ex-vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O acesso a informações de Sibilio está registrado em documentos obtidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, que autoriza a operação deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira (25/1) para apurar o esquema de uma Abin paralela, a Controladoria-Geral da União (CGU) encontrou documentos com as mesmas características dos montados pelos integrantes do esquema de espionagem ilegal.

"Em outra oportunidade, novamente, ficou patente a instrumentalização da Abin, para monitoramento da Promotora de Justiça do Rio de Janeiro e coordenadora da força-tarefa sobre os homicídios qualificados perpetrados em desfavor da vereadora Marielle Franco e do motorista que lhe acompanhava, Anderson

Gomes. Os documentos elaborados sobre a autoridade pública teriam a mesma identidade visual dos apócrifos elaborados pela estrutura paralela da Abin, conforme destacado pela Polícia Federal", destaca Moraes, em um trecho do despacho.

"A estrutura paralela infiltrada na Abin sob a gestão do delegado Alexandre Ramagem estava a serviço, em verdade, do extrato político nacional. Os serviços realizados ainda não identificados em sua totalidade corroboram as premissas investigativas estabelecidas no presente Inquérito Policial Federal", aponta o relatório usado pelo ministro na decisão.

Na época, a Abin era comandada por Alexandre Ramagem, atual deputado federal. Simone Sibilio entrou no caso em 2018, época das execuções de Marielle e Anderson. Ela saiu do caso em 2021, alegando interferências externas.