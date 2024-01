Sonia Guajajara recebe alta após cinco dias de internação

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, recebeu alta na tarde desta terça-feira (30/1), após cinco dias internada por problemas de pressão. Em nota, o boletim médico do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas (InCor) informou que o quadro clínico da ministra evoluiu bem. Os resultados dos exames de rotina "mostram estado de saúde bom e estável".

Segundo o boletim, Guajajara dará continuidade ao tratamento ambulatorial, mas ficará afastada atividades do ministério nos próximos dias.

A ministra ficou cinco dias internada e chegou a ser atendida no Hospital Regional da Asa Norte (Hran), em Brasília, na última sexta-feira (26), quando foi decidida sua transferência para exames em São Paulo, onde permaneceu internada nestes dias.

Íntegra da nota:

"O InCor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP) informa que a paciente Sra. Sonia Guajajara, Ministra dos Povos Indígenas, recebeu alta hospitalar no dia de hoje. O quadro clínico evoluiu bem e os resultados dos exames de rotina mostram estado de saúde bom e estável. A paciente dará continuidade ao tratamento ambulatorial, devendo ficar afastada das atividades laborais nos próximos dias. A alta foi assinada pelos cardiologistas Dr. Sergio Timerman e Dra. Iascara Wozniak de Campos".

