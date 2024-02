Lula chama Bolsonaro de "ignorante" : "O cara deixou morrer 700 mil pessoas"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), nesta terça-feira (6/2). Durante cerimônia de lançamento das obras da sede definitiva do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) em Belford Roxo, onde o presidente também fez o anúncio da construção do Hospital Oncológico do município, Lula chamou o ex-mandatário de "aloprado" e "ignorante". O petista ainda lembrou os mortos durante o pico da pandemia de covid-19.

"Me parece que o maluco que governava esse país era um aloprado. Ele não entendia nada a não ser falar bobagem, pregar o ódio e ofender o outro. O cara não entendia. O cara deixou morrer 700 mil pessoas neste país dizendo que a covid era uma gripezinha. Ignorante. Um cara ignorante como ele jamais deveria ter assumido a presidência da República. Devia ter ido para outro lugar e de lá nunca mais sair. Era isso que ele deveria ter ido".

"Quando tomei a decisão de voltar à presidência da República era porque achava que esse país estava abandonado. O que nós tínhamos feito até o governo da Dilma era muita coisa para o povo pobre", alegou.



Lula ainda elogiou o prefeito de Belford Roxo, Waguinho (Republicanos), o chamando de "motivo de orgulho" e um gestor municipal que está junto do povo. O presidente prometeu que ele terá ajuda do Planalto para "o que for necessário".

"Sou de uma família em que gratidão a gente paga com gratidão. Você é um prefeito que merece respeito. Enquanto você tiver na vida pública e precisar da mão de um companheiro, quero te dizer que a mão do Lula vai estar estendida para ajudar você a fazer o que for necessário fazer".

O presidente também agradeceu a ele a inauguração da Escola Municipal Arthur Araújo Lula da Silva, que leva o nome do falecido neto de Lula.



"Ele morreu quando eu estava na PF (preso). Ele tinha 6 anos e morreu de forma muito rápida, foi um choque muito grande. Agradecer porque Waguinho inaugurou uma creche muito moderna, de primeiro mundo. Eu, o pai, a mãe, o tio, amigos, agradecemos de coração".