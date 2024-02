Boulos diz que pedirá cassação de mandato de Mourão no Conselho de Ética do Senado

O líder do PSOL na Câmara dos Deputados, Guilherme Boulos (PSOL-SP), pré-candidato a prefeito de São Paulo, afirmou, via redes sociais, que pretende entrar com um pedido de cassação do mandato do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS). O pedido seria motivado, escreveu, pelo entendimento de que o senador incitou as Forças Armadas a "ações golpistas de descumprimento judicial."

"O PSOL já está elaborando a representação. Sem anistia a nenhum golpista!", publicou o parlamentar.

Como mostrou a coluna do Jogo Político, durante discurso no Senado Mourão cobrou comandantes das Forças a não se omitirem após ação da Polícia Federal contra o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados.

"No caso das Forças Armadas, os seus comandantes não podem se omitir perante a condução arbitrária de processos ilegais que atingem seus integrantes ao largo da Justiça Militar. Existem oficiais da ativa sendo atingidos por supostos delitos, inclusive oficiais-generais. Não há o que justifique a omissão da Justiça Militar" disse o ex-vice presidente da República do governo Bolsonaro.