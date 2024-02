Janja posta foto de Lula após exercício em esteira durante o carnaval

A primeira-dama, Janja, postou neste sábado (10/2) uma foto em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece após exercício em esteira ao lado da cadela de estimação, Resistência, no Palácio da Alvorada. Lula e Janja passarão o feriado deste ano em Brasília.

"Sábado de Carnaval...Paradinha depois de uma de esteira. Segue o treino", publicou a primeira-dama.

No ano passado, o casal passou o carnaval em Salvador, na Bahia, hospedados na base naval de Aratu.

No próximo dia 13, o presidente embarca para o continente africano, com compromissos no Egito, entre os dias 14 e 15 de fevereiro, e na Etiópia, entre 16 e 18. Na capital etíope, Adis Abeba, o chefe do Executivo participará da 37ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da União Africana, entidade que reúne as 55 nações da África. O Brasil pretende ampliar relações com o Egito, um dos maiores e mais influentes países não apenas do continente africano como entre as nações árabes.