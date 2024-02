Em 1ª viagem internacional do ano, Lula embarca nesta terça (13) para a África

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajará, nesta terça-feira à tarde (13/2), para a África com compromissos no Egito, entre os dias 14 e 15 de fevereiro, e na Etiópia, entre 16 e 18. Na capital etíope, Adis Abeba, o chefe do Executivo participará da 37ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da União Africana, entidade que reúne as 55 nações da África. Esta é a primeira viagem internacional do ano do petista.

Lula chegará ao Cairo, capital do Egito, na quarta-feira (14) e ficará dois dias. Na quinta-feira (15), encontrará o presidente egípcio, Abdul Fatah Khalil Al-Sisi. Segundo o Itamaraty, ampliar relações com o Egito é uma das ações estratégicas da diplomacia brasileira. Esse diálogo foi estreitado nos últimos meses, com as negociações para a saída de brasileiros que estavam na Faixa de Gaza em meio ao conflito na região, e puderam voltar após passar para o território egípcio por meio da passagem de Rafah.

Em relação ao comércio, a expectativa é de que o governo egípcio aprove em breve novos abatedouros e frigoríficos no Brasil para exportação de carne bovina. Em 2023, o país africano abriu mercado para diversos produtos brasileiros, como peixes e derivados, carne de aves, algodão e gelatina e colágeno. Também será discutida a abertura de uma rota aérea entre os dois países, ligando São Paulo ao Cairo.

A expectativa é de que Lula também se reúna com o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Entre os assuntos, está a guerra em Gaza e a construção de um Estado Palestino.

O chefe do executivo passou o feriado de Carnaval em Brasília, no Palácio da Alvorada.