Lula recebe Lira no Alvorada em meio a tensão entre governo e Câmara

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta sexta-feira (9/2) o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), no Palácio da Alvorada. O encontro foi marcado para as 8h, fora da agenda oficial do presidente.

A reunião foi marcada em meio ao acirramento de tensões entre o Planalto e a Câmara. Na segunda-feira (5), durante o início dos trabalhos na Casa, Lira fez um discurso com duros recados ao Executivo, reclamando de acordos não cumpridos. Nos bastidores, um dos pontos criticados foram os vetos presidenciais que reduziram a liberação de emendas parlamentares em 2024.

Lira também está insatisfeito com o atraso na liberação das emendas nos ministérios. Soma-se a isso o embate entre parlamentares e a Fazenda sobre o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), que o ministro Fernando Haddad quer extinguir, defendendo que houve fraudes na medida por parte das empresas beneficiadas. A pasta estima que o gasto para os cofres públicos foi de R$ 17 bilhões, enquanto a previsão original era de R$ 4 bilhões. Os congressistas defendem a manutenção do Perse.

Após a fala do presidente da Câmara, Lula manifestou a auxiliares a intenção de se reunir com Lira antes do carnaval, já que ambos vão viajar durante o feriado. Lula embarca para a África na próxima terça-feira (13), e volta apenas no fim do mês.